Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты", - сказал Ушаков журналистам.

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего (президент Украины Владимир) Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе американской стороной", - отметил он.