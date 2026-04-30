Рынки акций Европы закрылись в минусе в среду

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями и оценивали квартальные результаты компаний в ожидании итогов заседаний ведущих центральных банков.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,60% - до 602,96 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,16%, германский DAX - 0,27%, французский CAC 40 - 0,39%, итальянский FTSE MIB - 0,51%, испанский IBEX 35 - 0,74%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало отсутствие ясности относительно перспектив урегулирования американо-иранского конфликта. Переговоры между сторонами зашли в тупик, а блокада Ормузского пролива продолжается, что поддерживает рост цен на нефть и усиливает опасения по поводу ускорения инфляции.

В среду вечером завершится заседание Федеральной резервной системы США, в четверг решения по процентным ставкам объявят Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Эксперты и участники рынка в основном ожидают сохранения ставок на прежних уровнях всеми тремя регуляторами. Особый интерес на этом фоне будет представлять оценка ими экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

Как показали опубликованные в среду предварительные данные статистического управления INE, инфляция в Испании, рассчитанная по гармонизированным стандартам Евросоюза, в апреле ускорилась до максимальных с июня 2024 года 3,5% в годовом исчислении с 3,4% месяцем ранее. Показатель существенно превышает целевой уровень ЕЦБ, составляющий 2%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в текущем месяце упал до 93 пунктов с 96,2 пункта в марте, сообщается в отчете Европейской комиссии. Аналитики в среднем ожидали снижения до 95,2 пункта, по данным Trading Economics.

Бумаги Mercedes-Benz Group снизились в цене на 0,6%. Автопроизводитель в январе-марте сократил EBIT и чистую прибыль на 17%, выручку - на 5%.

Котировки TotalEnergies уменьшились на 0,1%, несмотря на скачок цен на нефть, сильную отчетность, повышение дивидендов и увеличение объема buyback.

BP plc сократила рыночную стоимость на 0,5%, Shell - на 0,2%.

Капитализация британской GSK Plc сократилась на 5,4%, а конкурирующей AstraZeneca - на 1,5%, хотя квартальные результаты обеих фармкомпаний превзошли ожидания рынка.

Акции германского Deutsche Bank подешевели на 1,8%, британского Lloyds - на 1,5%, несмотря на их позитивные отчеты.

Испанская технологическая Amadeus потеряла 1,6% рыночной стоимости после сообщения о том, что она покупает подразделение по разработке систем обеспечения безопасности у французской Idemia за 1,2 млрд евро.

Котировки Pernod Ricard опустились на 3,1%. Производитель алкогольной продукции объявил о прекращении переговоров относительно покупки американской Brown-Forman Corp., выпускающей виски Jack Daniel's.

Лидером роста среди компонентов DAX стала adidas (+8,4%). Операционная прибыль и выручка производителя спортивных товаров за первый квартал оказалась лучше ожиданий рынка.

Акции Airbus на торгах в Париже подорожали на 5,1% на новостях о заказе китайской China Southern Airlines и ее дочерней Xiamen Airlines самолетов A320neo на $21,4 млрд.

Британская Intertek Group, работающая в инспекционно-сертификационной сфере, увеличила капитализацию на 3,7% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что шведская инвесткомпания EQT готовит новое улучшенное предложение о ее покупке.

Швейцарская UBS Group нарастила рыночную стоимость на 3,2%. Мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов увеличил чистую прибыль в 1,8 раза в минувшем квартале, сильнее оценок экспертов.

Акции испанского Santander подорожали на 1%. Банк отчитался о росте чистой прибыли на 60% в первом квартале, в том числе за счет доходов от продажи доли в польском подразделении