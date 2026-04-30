Фондовые индексы США не показали единой динамики

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite изменились незначительно.

Трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также геополитические новости, подтолкнувшие вверх цены на нефть.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Голоса в поддержку этого решения отдали восемь из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Еще три члена FOMC выступили за удержание ставки на прежнем уровне, но не поддержали сохранение в итоговом заявлении формулировок, указывающих на то, что следующим шагом регулятора будет скорее снижение ставки, чем ее повышение. Член совета управляющих ФРС Стивен Миран проголосовал за снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что повышение цен на энергоносители в результате ближневосточного конфликта подстегнет инфляцию в США в краткосрочной перспективе. Потенциальные последствия на более отдаленную перспективу и их масштаб пока неясны, сказал он.

Пауэлл сообщил, что останется в совете управляющих ФРС на какое-то время после ухода с должности председателя 15 мая, когда завершится его второй срок на этом посту. Ранее в среду стало известно, что банковский комитет Сената одобрил Кевина Уорша в качестве следующего главы ФРС. Теперь его должен утвердить в этой должности Сенат.

Нефть резко подорожала в среду на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать морскую блокаду Ирана до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны. Цена сорта Brent в ходе торгов поднималась выше отметки в $120 за баррель впервые с июня 2022 года.

Котировки акций нефтяных компаний завершили торги уверенным ростом: бумаги Exxon Mobil Corp. подорожали на 2,7%, Chevron Corp. - на 2,1%, Occidental Petroleum - на 3,7%.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Boeing Co. (-2,7%), International Business Machines Corp. (-2,6%), Travelers Cos. (-2,5%), Goldman Sachs Group Inc. (-2,3%).

Капитализация GE Healthcare Technologies упала на 13,2%. Производитель медицинского оборудования ухудшил прогноз прибыли на 2026 год, отметив рост цен на чипы памяти и нефть, а также повышение транспортных расходов.

Акции Pershing Square USA, одной из двух компаний, выведенных на IPO известным инвестором Биллом Акманом, подешевели на 18% на дебютных торгах. Их цена к закрытию рынка опустилась до $40,9 против цены размещения в $50.

В то же время бумаги второй компании - Pershing Square Inc. - подорожали на 1%.

Стоимость акций Biogen Inc. поднялась на 6%. Скорректированная прибыль и выручка биотехнологической компании в первом квартале превзошли ожидания рынка.

Бумаги Visa Inc., квартальные результаты которой также оказались лучше прогнозов, стали лидером роста в Dow Jones, прибавив 8,3%.

Котировки акций чипмейкеров Seagate Technology и NXP Semiconductors выросли соответственно 11,1% и 25,6% благодаря их сильным квартальным отчетам и позитивным прогнозам по выручке.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 0,57% - до 48861,81 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,04% - до 7135,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,04%, составив 24673,24 пункта.