Самолет United Airlines избежал столкновения с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Сан-Франциско в Сан-Диего, сообщил о возможном столкновении с беспилотным летательным аппаратом непосредственно перед посадкой, передает CBS News.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), экипаж заметил объект, похожий на дрон, при снижении на высоте около 1200 метров. Диспетчеры предупредили другие экипажи, однако дополнительных сообщений о дронах не поступало.

Представитель United Airlines уточнил, что самолет Boeing 737 благополучно приземлился в международном аэропорту Сан-Диего, 49 пассажиров и шесть членов экипажа покинули его в штатном порядке. Осмотр технической службы не выявил повреждений.

FAA напоминает, что эксплуатация дронов вблизи аэропортов и воздушных судов является незаконной и может повлечь уголовную ответственность. По данным ведомства, ежемесячно фиксируется более 100 сообщений пилотов о замеченных беспилотниках вблизи аэродромов, при этом реальные столкновения остаются редкими.

В последние годы в США зарегистрированы отдельные случаи столкновений дронов с авиацией, включая пожарный самолет в Калифорнии в 2025 году и вертолет полиции Лос-Анджелеса в 2020 году.