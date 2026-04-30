Сильная засуха обрушилась на КНДР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава правительства КНДР Пак Тхэ Сон посетил провинции Пхенган-Намдо и Хванхэ-Пукто для того, чтобы оценить предпринимаемые местными властями меры по борьбе с беспрецедентной засухой, обрушившейся на страну, сообщает в четверг Yonhap.

"Пак Тхэ Сон провел инспекции основных сельскохозяйственных районов в провинциях Пхенган-Намдо и Хванхэ-Пукто, чтобы оценить перспективы урожая пшеницы и ячменя, и обсудил с представителями местных властей меры по предотвращению ущерба урожаю", - пишет агентство.

В сельские районы ежедневно направляют автоцистерны для улучшения ирригации крупных посевных площадей. Власти предпринимают усилия по сохранению урожая, который удалось собрать до засухи.

Ситуация осложняется тем, что засуха обрушилась на страну непосредственно перед началом весеннего посева риса.

Yonhap напоминает, что КНДР уже 19 лет подряд входит в список стран с дефицитом продовольствия, нуждающихся во внешней помощи, составленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.