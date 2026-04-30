В Канаде создают новый международный банк для финансирования обороны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Канаде завершились переговоры по составлению устава нового Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), сообщил канадский Минфин.

"Многосторонние переговоры по уставу DSRB в Монреале завершены, это важный первый шаг к созданию нового института", - говорится в сообщении с сайта ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что DSRB "будет предоставлять долгосрочное, льготное финансирование инициатив в сфере обороны, безопасности и устойчивости по всей цепочке поставок, помогая малым и средним предприятиям, а также правительствам стран-участниц покрывать наиболее острый дефицит с финансированием".

При этом, как сообщает канадский Минфин, "страны-участницы единогласно поддержали, что после ратификации Канада, как государство, принявшее переговоры, станет страной пребывания будущей штаб-квартиры DSRB".

"Мы совместно признали необходимость в создании нового многостороннего института, который позволит консолидировать наши ресурсы и обеспечить больший рост для наших отраслей, чем это возможно по отдельности", - говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-релизе не названы страны, с которыми Канада работала над учредительными документами.

По информации западных СМИ, создать DSRB предложено бывшими советниками по безопасности НАТО, высокопоставленными отставными военными и банкирами. Целью проекта является создание института с высоким кредитным рейтингом, который был бы способен привлечь $135 млрд для финансирования оборонных проектов.

Сильная засуха обрушилась на КНДР

В ЕС хотят предложить Киеву краткосрочные преференции после отказа быстро принять Украину в союз

Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля

Самолет United Airlines избежал столкновения с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего

 Самолет United Airlines избежал столкновения с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего

США продвигают новую международную коалицию для свободы судоходства в Ормузе

 США продвигают новую международную коалицию для свободы судоходства в Ормузе

Bloomberg сообщил о планах США использовать против Ирана гиперзвуковые ракеты

Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

 Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану

Трамп заявил, что рассматривает сокращение американского контингента в Германии

Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

 Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1975 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9186 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов