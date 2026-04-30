В Канаде создают новый международный банк для финансирования обороны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Канаде завершились переговоры по составлению устава нового Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), сообщил канадский Минфин.

"Многосторонние переговоры по уставу DSRB в Монреале завершены, это важный первый шаг к созданию нового института", - говорится в сообщении с сайта ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что DSRB "будет предоставлять долгосрочное, льготное финансирование инициатив в сфере обороны, безопасности и устойчивости по всей цепочке поставок, помогая малым и средним предприятиям, а также правительствам стран-участниц покрывать наиболее острый дефицит с финансированием".

При этом, как сообщает канадский Минфин, "страны-участницы единогласно поддержали, что после ратификации Канада, как государство, принявшее переговоры, станет страной пребывания будущей штаб-квартиры DSRB".

"Мы совместно признали необходимость в создании нового многостороннего института, который позволит консолидировать наши ресурсы и обеспечить больший рост для наших отраслей, чем это возможно по отдельности", - говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-релизе не названы страны, с которыми Канада работала над учредительными документами.

По информации западных СМИ, создать DSRB предложено бывшими советниками по безопасности НАТО, высокопоставленными отставными военными и банкирами. Целью проекта является создание института с высоким кредитным рейтингом, который был бы способен привлечь $135 млрд для финансирования оборонных проектов.