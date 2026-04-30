Рост ВВП США в I квартале ускорился до 2%, слабее прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экономика США в первом квартале 2026 года увеличилась на 2% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Темпы роста ускорились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составляли 0,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП в январе-марте на 2,3%, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, увеличились на 1,6%.

Государственные расходы повысились на 4,4%, инвестиции бизнеса в основные активы - на 8,7%.

Экспорт подскочил на 12,9%, импорт - на 21,4%.

Индекс потребительских цен PCE в первом квартале подскочил на 4,5% (после повышения на 2,9% в октябре-декабре). Темпы роста индекса PCE Core (изменение цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорились до 4,3% с 2,7%.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных и окончательных данных за первый квартал запланирована на 28 мая и 25 июня соответственно.