Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Самар (Филиппины) в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 9:10 по московскому времени в понедельник землетрясения находился в 92 км к востоку от крупного города Калбайог на острове Самар, менее чем в 1 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 73,3 км, а эпицентр - на территории острова.