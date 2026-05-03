Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым новое иранское предложение по урегулированию, сообщает в воскресенье журналист израильского телеканала KAN Натан Гуттман.

"Для меня это неприемлемо. Я изучил план, я изучил все - это неприемлемо", - приводит он в соцсети ответ Трампа из интервью этому телеканалу.

При этом Трамп вновь выразил уверенность в том, что Тегеран стремится заключить сделку с США.

Ранее в МИД Ирана заявили, что получили ответ США на иранские предложения, и в настоящий момент изучают его.

"Аль-Джазира" сообщала, что предложение Ирана состоит из 14 пунктов и подразумевает завершение конфликта через 30 дней. В него, в частности, входят гарантии того, что Иран в будущем не подвергнется американским ударам, а также требование вывести американских военных из районов близ Ирана.

Также, в рамках предложения, США должны снять морскую блокаду Ирана, отменить все санкции в отношении страны, разморозить иранские активы и выплатить репарации.

Вместе с тем в предложении говорится о завершении конфликта по всем фронтам, в частности, в Ливане, а также о введении "нового механизма для Ормузского пролива".

При этом предложение Тегерана не затрагивает вопрос иранской ядерной программы.

