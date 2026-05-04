В Тегеране заявили, что обсуждают с Оманом режим прохода через Ормуз

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Руководство Ирана продолжает обсуждать с руководством Омана новые механизма пропуска судов через Ормузский пролив, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. Об этом сообщает IRNA.

"Переговоры были сосредоточены на составлении вариантов протоколов и специальных механизмов для безопасного движения судов", - прокомментировал он визит главы МИД Аббаса Аракчи в Оман, состоявшийся в конце апреля.

По словам Багаи, переговоры по этой теме, вероятно, продолжатся в ближайшие дни.