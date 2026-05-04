Алиев напомнил о 14 резолюциях Европарламента против Азербайджана

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Европарламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы за двойные стандарты в отношении Азербайджана.

"Мы признательны Еврокомиссии за ее позицию по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Один из них - Европейский парламент, другой - Парламентская ассамблея Совета Европы", - сказал Алиев, который выступал на саммите Европейского политического сообщества в Армении в формате видеоконференцсвязи.

По его словам, к сожалению, двойные стандарты сегодня стали своего рода modus operandi ПАСЕ. "Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны, и двойные стандарты в этом вопросе недопустимы", - подчеркнул он.

Что касается Европарламента, то эта структура, как считает Алиев, вместо поддержки мирного процесса между Баку и Ереваном, занимается его подрывом.

По его словам, с мая 2021 года, то есть спустя шесть месяцев после окончания Второй Карабахской войны, по 30 апреля 2026 года Европарламент принял 14 резолюций, содержащих оскорбления и недостоверную информацию в адрес Азербайджана. "Только представьте: 14 резолюций за пять лет - это уже похоже на одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад (30 апреля - ИФ), преднамеренно прямо перед саммитом (ЕПС - ИФ). Вместо того чтобы заниматься фундаментальными проблемами некоторых стран-членов, такими как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность и проблемы бездомных, Европейский парламент делает Азербайджан мишенью, распространяя клевету и ложь", - сказал президент.

Алиев добавил, что в ответ парламент Азербайджана 1 мая официально принял решение приостановить сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, а также инициировать процедуры по прекращению членства в Парламентской ассамблее "Евронест".

Азербайджан Европарламент Ильхам Алиев Карабах ПАСЕ Еврокомиссия
