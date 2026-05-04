ВОЗ не видит причин ограничивать поездки после случаев хантавируса на круизном лайнере

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Риск широкого распространения хантавируса остается низким, и на данный момент причин для паники нет, заявил в понедельник директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Хантавирус обычно связан со взаимодействием с окружающей средой (с мочой или фекалиями зараженных грызунов). В некоторых случаях заболевание может проходить тяжело, но оно плохо передается от человека человеку. Риск для общественности остается низким. Нет необходимости паниковать или вводить ограничения на поездки", - написал он в социальной сети X.

Ранее западные СМИ сообщали, что три пассажира круизного лайнера MV Hondius, в настоящее время пришвартованного в столице Кабо-Верде городе Прая, скончались от хантавируса. Еще как минимум трое заразились заболеванием. Медицинские работники страны оказывают помощь заболевшим людям.

Клюге отметил, что ВОЗ принимает меры, в частности, работает с властями ряда стран для оказания медицинской помощи пациентам, а также для организации их эвакуации с лайнера.

Существует несколько разновидностей хантавирусов. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Оба заболевания считаются опасными, а вакцины от хантавируса на данный момент нет. При этом заражение людей чаще всего происходит от грызунов.