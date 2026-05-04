Стоимость брендов автопроизводителей мира снизилась второй год подряд

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд: в 2026 году она упала на 7% после снижения на 1% годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance.

В итоге сейчас она составляет $575,4 млрд, по расчетам исследовательской компании.

Японская Toyota сохранила лидерство в отрасли второй год, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% (до $62,7 млрд). Mercedes-Benz остался на втором месте (-12%, до $46,6 млрд). При этом еще два германских бренда улучшили свои позиции: BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году (+3%, до $43,8 млрд), а Volkswagen - на четвертую с шестой (+14%, до $35,8 млрд).

Porsche сохранил пятое место в рейтинге (-15%, до $35,2 млрд), тогда как Tesla упала на шестую строчку с третьей (-36%, до $27,6 млрд) из-за репутационных проблем, в том числе масштабных отзывов машин, и усиления конкуренции в секторе электромобилей.

Остальные компании в топ-10 остались на своих местах. Седьмую строчку занимает Honda (-3%, до $27,5 млрд), восьмую - Hyundai (-6%, до $24,8 млрд), девятую - Ford Motor (-5%, до $21,8 млрд) и десятую - Audi (+5,4%, до $17,8 млрд). Китайский бренд BYD поднялся на одиннадцатое место с двенадцатого (+23%, до $17,3 млрд), сместив вниз итальянскую Ferrari.

Самым быстрорастущим брендом стал китайский Zhejiang Leapmotor Technology (+67%, до $1 млрд), в результате он добрался до 74-й позиции с 96-й годом ранее.

Среди американских брендов продемонстрировали повышение стоимости только производители электромобилей Rivian (+20%, до $688 млн) и Lucid Motors (+41%, до $613 млн. В итоге первый из них поднялся на 84-е место с 98-го, второй занял 89-ю позицию (в прошлом году в рейтинге не присутствовал).

В топ-100 рейтинга попали 7 германских компаний, их доля в совокупной стоимости брендов составила 31,6%. На 24 китайских автопроизводителя пришлось 9% общего показателя, на 19 американских - 15,8%, на 13 японских - 23%, на 10 британских - 2,1%, на два южнокорейских - 6,1%.

Среди мировых производителей автозапчастей самым дорогим брендом остался германский Bosch, стоимость которого выросла за год на 24% (до $9 млрд). Далее следуют южнокорейский Hyundai Mobis (+5%, до $6,6 млрд) и японский Denso (-7%, до $5,5 млрд).

Среди компаний, оказывающих транспортные услуги (включая такси, прокат, каршеринг), мировым лидером по стоимости бренда остался Uber (+35%, до $50 млрд).