Главы МИД РФ и Египта провели телефонный разговор

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Египта Бадром Абдельати, сообщили в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Египта подробно обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сложившуюся в результате агрессии США и Израиля против Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Министры "подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса в целях скорейшего достижения договоренностей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса в зоне Персидского залива с учетом законных интересов всех государств региона", отметили на Смоленской площади.

"В ходе беседы были также рассмотрены вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели и некоторые аспекты дальнейшего развития двустороннего российско-египетского сотрудничества", - говорится в сообщении.

МИД РФ Египет Сергей Лавров Бадр Абдельати
