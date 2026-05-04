ЕК заявила о подготовке к любому развитию топливного кризиса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) готовится к тому, что нынешнее положение дел на рынках топлива при нестабильной геополитической ситуации может продлиться долго, и планирует опубликовать рекомендации для авиакомпаний, сообщила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Никто не знает, сколько продлится ситуация. То, что мы делаем, мы готовимся к любому ее развитию, и для этого мы должны тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Это единственный способ действовать, готовясь к будущему", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ей был задан вопрос о том, как ЕК готовится к вероятному кризису снабжения авиации керосином.

"У комиссии есть обзор резервов государств-членов. Мы встречаемся с ними, а также с Международным энергетическим агентством каждую неделю с начала кризиса. Следующее заседание координационной группы запланировано на 7 мая, то есть на этой неделе. Этот механизм обмена информацией хорошо функционирует и позволяет обеспечивать определенную прозрачность. Все это позволяет нам координировать наши действия", - объяснила Итконен.

По ее словам, координационная группа по нефти на прошлой неделе изложила меры, рассчитанные на длительное продолжение нынешней ситуации. "И на этой неделе мы опубликуем директивные рекомендации для авиационных компаний. Это, помимо прочего, будет касаться керосина, но также и других элементов, связанных с кризисом", - заключила представитель ЕК.