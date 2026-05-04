США заявили об уничтожении шести иранских катеров, Иран это опровергает

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американские военные в понедельник потопили шесть иранских катеров в Ормузском проливе после того, как Иран атаковал ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера.

Он отметил, что Иран запустил против целей крылатые ракеты и дроны, а также направил катера. В то же время Купер уточнил, что ВМС США не эскортируют суда через пролив.

В свою очередь ряд иранских СМИ опровергли американские заявления об уничтожении катеров. Так, высокопоставленный чиновник сказал агентству ИРНА: "Заявления США о потоплении ряда иранских кораблей являются ложными".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.