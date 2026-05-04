Трамп предложил Южной Корее присоединиться к проводке судов через Ормузский пролив

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что возможно, для Сеула настало время принять участие в операции "Свобода" по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив.

"Иран, из-за операции по проведению судов "Свобода", нанес несколько ударов, в том числе по южнокорейскому коммерческому судну. Для Южной Кореи, возможно, пришло время присоединиться к миссии!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

США Южная Корея Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
