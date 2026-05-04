Трамп пригрозил иранским властям уничтожением в случае атаки на корабли США

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В случае нападения на любой американский корабль, участвующий в проекте "Свобода", США уничтожат иранское руководство, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Fox News Трэю Йингсту.

"Если иранцы попытаются нацелиться на американские корабли в регионе, мы сотрем их с лица земли", - приводит Йингст в понедельник слова Трампа.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Иран стал "намного более сговорчивым" на переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что эти суда затем не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту заблокированных судов зачастую страдают от нехватки продовольствия и других проблем.

Хроника 28 февраля – 04 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Берлине ограничат использование символики близ советских мемориалов 8 и 9 мая

