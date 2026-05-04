В ЕС осудили расширение зоны контроля Израиля в секторе Газа

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ЕС осуждает расширение контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на палестинской территории за пределами, установленными мирным планом для Газы, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы не приемлем эти нарушения резолюции Совета Безопасности ООН. Любые территориальные изменения в секторе Газа должны согласовываться с палестинскими властями. План (президента США Дональда - ИФ) Трампа ясен. Он гласит, что Израиль не должен оккупировать или аннексировать территорию Газы", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос об установлении на палестинской территории "оранжевой линии" - расширенной зоны под контролем или строгим ограничением Израиля.

"Мы повторяем наш призыв к срочной реализации мирного плана для Газы, включая разоружение ХАМАС и вывод израильских вооруженных сил. Мы сожалеем о катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и призываем Израиль дать разрешение на немедленный и неограниченный допуск гуманитарной помощи по всей территории сектора Газа в необходимой пропорции", - подчеркнул аль-Ануни.

Он также напомнил о требовании ЕС к Израилю уважать международное право, в том числе гуманитарное, и обеспечивать защиту гражданских лиц в любое время.

Накануне телекомпания Kan сообщила, что кабинет безопасности Израиля вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсудит возможное возобновление огня в секторе Газа, поскольку переговоры по разоружению ХАМАС и демилитаризации палестинского анклава застопорились.