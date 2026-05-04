Франция может разместить в Швеции ядерное оружие

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Французское ядерное оружие может быть размещено в Швеции, считают шведские эксперты, давшие интервью национальному вещателю SVT.

"Швеция и Франция провели первую встречу по европейскому ядерному сдерживанию. Для Швеции сотрудничество может означать проведение учений и защиту французских самолетов. По словам экспертов, с которыми беседовал SVT, в серой зоне между войной и миром это также может открыть дверь для французского ядерного оружия на шведской земле", - говорится в сообщении.

Согласно ему, Франция пригласила Швецию к переговорам по усилению европейского ядерного сдерживания, и сотрудничество может включать, например, учения по защите французских самолетов с ядерным оружием.

"Допустим, возникает сложная ситуация с точки зрения политики безопасности. Вы размещаете такие системы в Швеции на короткое время, а потом возвращаетесь домой, заметив, что ситуация успокоилась. Это может быть одним из таких сценариев", - говорит директор по исследованиям в области применения ядерного оружия FOI Карл Сёренсон.

Сотрудничество также может включать учения и защиту французских самолетов, считает профессор политологии Шведского оборонного университета Кьелл Энгельбрект.

"Стокгольм может попросить французские самолеты с ядерным оружием прибыть в Швецию, например, в ситуации, когда вы подвергаетесь явным или скрытым угрозам с элементами ядерного оружия. Само предположение о присутствии ядерного оружия в Швеции также станет сдерживающим фактором", - говорит он.

Эксперты отмечают, что согласно позиции парламента Швеции, в мирное время в стране не может быть ядерного оружия. При этом, подчеркивают они, именно политики должны решать, что может быть актуальным в серой зоне между войной и миром.

