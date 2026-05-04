В ОАЭ сообщили, что Иран в ходе атак использовал 15 ракет и четыре дрона

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны ОАЭ сообщили, что в понедельник Иран выпустил по Эмиратам 15 ракет - 12 баллистических и три крылатых, а также четыре БПЛА, сообщает издание The National.

В ведомстве отметили, что в ходе атак три человека получили ранения средней степени тяжести.

По данным военных ОАЭ, с начала конфликта на Ближнем Востоке ПВО Эмиратов зафиксировала пуски Ираном 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2 тыс. 260 БПЛА. В ОАЭ погибли три человека, 227 получили ранения.

Ранее также сообщалось, что в результате налета иранских дронов в понедельник в Эль-Фуджайре на объекте нефтяной промышленности начался крупный пожар.