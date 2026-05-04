Поиск

В ОАЭ сообщили, что Иран в ходе атак использовал 15 ракет и четыре дрона

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны ОАЭ сообщили, что в понедельник Иран выпустил по Эмиратам 15 ракет - 12 баллистических и три крылатых, а также четыре БПЛА, сообщает издание The National.

В ведомстве отметили, что в ходе атак три человека получили ранения средней степени тяжести.

По данным военных ОАЭ, с начала конфликта на Ближнем Востоке ПВО Эмиратов зафиксировала пуски Ираном 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2 тыс. 260 БПЛА. В ОАЭ погибли три человека, 227 получили ранения.

Ранее также сообщалось, что в результате налета иранских дронов в понедельник в Эль-Фуджайре на объекте нефтяной промышленности начался крупный пожар.

Хроника 28 февраля – 04 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ Иран Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Франция может разместить в Швеции ядерное оружие

Два человека погибли и 20 пострадали при наезде автомобиля на людей в Лейпциге

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

 Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

Крупный пожар начался на нефтяном заводе в ОАЭ после атаки иранского дрона

На южнокорейском судне в Ормузском проливе начался пожар

В ОАЭ сообщили о перехвате трех ракет из Ирана

Военные ОАЭ активировали системы ПВО для отражения ракетной угрозы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Берлине ограничат использование символики близ советских мемориалов 8 и 9 мая

 В Берлине ограничат использование символики близ советских мемориалов 8 и 9 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9230 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2043 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов