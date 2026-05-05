Два эсминца ВМС США попали под обстрел в Ормузском проливе по пути в Персидский залив

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Два ракетных эсминца ВМС США в понедельник попали под интенсивную атаку иранских сил в Ормузском проливе, направляясь на выполнение задания в Персидский залив, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на представителей Пентагона.

По их словам, иранские силы применили ракеты, беспилотники и быстроходные военные катера против эсминцев USS Truxtun и USS Mason, которые проходили через пролив под прикрытием истребителей и вертолетов огневой поддержки Apache.

Но несмотря на интенсивность атак, ни один из американских кораблей не был поражен; в настоящее время они выполняют задачи в Персидском заливе, подчеркнул источники.

Военные чиновники указали, что оборонительные средства кораблей, усиленные поддержкой с воздуха, позволили успешно перехватить или сдержать каждую приближающуюся угрозу. Они добавили, что ни один из примененных боеприпасов не достиг кораблей.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские эсминцы прошли через пролив в рамках миссии "Свобода" по обеспечению вывода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. При этом в командовании не уточнили, какие именно и сколько судов участвовало в транзите, а также какая была обстановка во время прохода.

В CENTCOM также сообщили, что в понедельник два коммерческих судна под флагом США уже успешно прошли через пролив, и военные связались с десятками других судов, чтобы способствовать увеличению потока.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что Иран начал атаку на американские военно-морские и коммерческие суда, проходящие через пролив, в результате чего США уничтожили шесть иранских малых судов.

Кроме того, в понедельник Иран запустил 19 ракет и беспилотников по Объединенным Арабским Эмиратам, а также ударные БПЛА по нефтяному танкеру, принадлежащему государственной энергетической компании Эмиратов, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
