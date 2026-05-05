Компания Maersk подтвердила прохождение судна через Ормуз под защитой ВМС США

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Датская судоходная и логистическая компания Maersk подтвердила, что ее судно под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных, и сообщила, что все члены экипажа "в безопасности и невредимы".

Согласно заявлению Maersk, судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и "не могло выйти из него".

Maersk сообщила, что "недавно" с ней связались американские военные, которые "предложили судну возможность выйти из залива под защитой американских военных".

После согласования с руководством Maersk и военными "судно впоследствии вышло из Персидского залива в сопровождении американских вооруженных сил", говорится в сообщении.

"Maersk выражает благодарность американским военным за их профессионализм и эффективную координацию, благодаря которым эта операция стала возможной, и компания надеется на возвращение Alliance Fairfax к нормальной коммерческой деятельности", - подчеркнула компания.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в понедельник через пролив прошли два судна.

"В рамках миссии "Свобода" американские силы активно помогают в усилиях по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь", - говорится в сообщении.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
