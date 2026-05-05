США близки к возобновлению боевых действий против Ирана

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приближаются к возобновлению "крупномасштабных боевых действий" против Ирана, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на официальные американские лица.

"Мы ближе к возобновлению крупномасштабных боевых действий, чем 24 часа назад, после того как Иран обстрелял американские суда и нанес удары по ОАЭ ракетами и беспилотниками", - заявили высокопоставленные официальные лица, комментируя начавшуюся в понедельник американскую военную операцию "Свобода" по выводу застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив.

При этом они подчеркнули, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, добавив, что американские военные готовы к действиям.

Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) Брэд Купер накануне сообщил, что в рамках проведения операции "Свобода" американские ВМС уничтожили шесть иранских военных катеров, целями которых были торговые суда.

"Командиры на месте обладают всеми необходимыми полномочиями для защиты себя и коммерческого судоходства", - заявил телеканалу представитель министерства обороны США.

По его словам, любой командир может отдать приказ нанести удар, "если американские силы увидят движение пусковых установок, обнаружат ракеты или выявят потенциальные цели, угрожающие коммерческому судоходству".

"Мы сохраняем за собой право устранять эти угрозы. Нам не нужно ждать, пока Иран откроет огонь первым. Мы можем предвидеть и упреждать", - указал военный.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
