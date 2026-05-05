Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин предпочитают ладить друг с другом

Фото: AP/TASS

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в преддверии запланированной на середину мая встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине охарактеризовал их отношения как очень хорошие.

"Мы противники. Но у нас очень хорошие отношения. (...) У нас очень крепкие отношения. И я думаю, что с Китаем лучше ладить, а не воевать. И они тоже так думают", - заявил Трамп в интервью телеканалу Salem News.

По его словам, Китай наблюдает за происходящим вокруг Ирана, как и ранее за ситуацией вокруг Венесуэлы.

Трамп также подтвердил, что Си Цзиньпин приедет в США с визитом в ноябре.

Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая. Он станет первой поездкой действующего президента США в эту страну с 2017 года.

