Возле Белого дома произошла стрельба, ранен прохожий

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Секретной службы США вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной возле Белого дома, ранен прохожий, сообщает телеканал ABC News.

Стрельба произошла около 15:30 (22:30 по мск) в понедельник возле Национальной аллеи, за пределами периметра комплекса Белого дома.

По данным Секретной службы США, подозреваемый и случайный прохожий были ранены во время перестрелки. Нападавший был доставлен в больницу. Прохожий получил ранения, не представляющие угрозы для жизни. Он также находится на лечении в больнице.

Инцидент вызвал кратковременную эвакуацию Северной лужайки Белого дома. Мотивы стрельбы выясняются.

"Было ли это адресовано президенту или нет, я не знаю, но мы это выясним", - цитирует телеканал заместителя директора Секретной службы Мэтта Куинна.

Стрельба произошла более, чем неделю спустя после другого инцидента со стрельбой. В ночь на 26 апреля 31-летний Коул Аллен из штата Калифорния открыл огонь в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены американской администрации.

По словам нападавшего, его целью были чиновники Белого дома, но Трампа отдельно он не упомянул.

Дональд Трамп Вашингтон Белый дом
