Поиск

ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские ВМС перехватили за время морской блокады 50 связанных с Ираном торговых судов, выходивших или направлявшихся в иранские порты, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В миреВМС США перехватили 49 связанных с Ираном торговых судов с начала блокадыЧитать подробнее

"На сегодняшний день 50 коммерческих судов были перенаправлены американскими войсками для обеспечения соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 13 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что блокада останется в силе до тех пор, пока с Ираном не будет достигнуто мирное соглашение. Иран называет блокаду нарушением действующего режима прекращения огня.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возле Белого дома произошла стрельба, ранен прохожий

ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

 ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

Франция может разместить в Швеции ядерное оружие

Два человека погибли и 20 пострадали при наезде автомобиля на людей в Лейпциге

 Два человека погибли и 20 пострадали при наезде автомобиля на людей в Лейпциге

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

 Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

Крупный пожар начался на нефтяном заводе в ОАЭ после атаки иранского дрона

На южнокорейском судне в Ормузском проливе начался пожар

В ОАЭ сообщили о перехвате трех ракет из Ирана

Военные ОАЭ активировали системы ПВО для отражения ракетной угрозы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9234 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2046 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов