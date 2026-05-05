ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские ВМС перехватили за время морской блокады 50 связанных с Ираном торговых судов, выходивших или направлявшихся в иранские порты, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На сегодняшний день 50 коммерческих судов были перенаправлены американскими войсками для обеспечения соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 13 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что блокада останется в силе до тех пор, пока с Ираном не будет достигнуто мирное соглашение. Иран называет блокаду нарушением действующего режима прекращения огня.