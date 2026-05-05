Поиск

Вертолеты ВВС США уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормуза

Вертолеты ВВС США уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормуза
Моряк ВМС США выполняет полет на вертолете MH-60S Sea Hawk
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские боевые вертолеты уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции "Свобода" по выводу торговых судов из Персидского залива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Вертолеты Sea Hawk и вертолеты AH-64 Apache армии США были использованы для уничтожения иранских маломерных судов, угрожавших торговому судоходству", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что американские боевые вертолеты, помимо кораблей, активно используются в самом Ормузском проливе и вблизи него.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на командующего CENTCOM Брэда Купера, сообщил, что американские военные в понедельник потопили в общей сложности шесть иранских катеров в Ормузском проливе после того, как Иран атаковал ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили семь небольших иранских катеров.

Тем временем в CENTCOM указали, что ракетные эсминцы ВМС США после прохождения Ормузского пролива продолжают проводить операции в Персидском заливе, активно помогая усилиям по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. Два торговых судна под флагом США накануне успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь, указали американские военные.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компания Maersk подтвердила прохождение судна через Ормуз под защитой ВМС США

Вертолеты ВВС США уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормуза

 Вертолеты ВВС США уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормуза

Возле Белого дома произошла стрельба, ранен прохожий

 Возле Белого дома произошла стрельба, ранен прохожий

ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

 ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

Франция может разместить в Швеции ядерное оружие

Два человека погибли и 20 пострадали при наезде автомобиля на людей в Лейпциге

 Два человека погибли и 20 пострадали при наезде автомобиля на людей в Лейпциге

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

 Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

Крупный пожар начался на нефтяном заводе в ОАЭ после атаки иранского дрона

На южнокорейском судне в Ормузском проливе начался пожар
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9237 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2050 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов