Вертолеты ВВС США уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормуза

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские боевые вертолеты уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции "Свобода" по выводу торговых судов из Персидского залива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Вертолеты Sea Hawk и вертолеты AH-64 Apache армии США были использованы для уничтожения иранских маломерных судов, угрожавших торговому судоходству", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что американские боевые вертолеты, помимо кораблей, активно используются в самом Ормузском проливе и вблизи него.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на командующего CENTCOM Брэда Купера, сообщил, что американские военные в понедельник потопили в общей сложности шесть иранских катеров в Ормузском проливе после того, как Иран атаковал ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили семь небольших иранских катеров.

Тем временем в CENTCOM указали, что ракетные эсминцы ВМС США после прохождения Ормузского пролива продолжают проводить операции в Персидском заливе, активно помогая усилиям по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. Два торговых судна под флагом США накануне успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь, указали американские военные.