Европейские рынки акций снизились в понедельник

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы снизились в понедельник на новых сигналах эскалации на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,99%, до 605,51 пункта.

Германский индикатор DAX потерял 1,24%, французский CAC 40 - 1,71%, итальянский FTSE MIB - 1,59%, испанский IBEX 35 - 2,39%.

В пятницу биржи Европы (за исключением Великобритании) были закрыты по случаю Дня труда. В понедельник торги в Британии также не проводились (первый майский банковский выходной).

Американский президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. Он также положительно охарактеризовал ход переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта.

Между тем в понедельник иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По их данным, инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Ракеты поразили корабль, после чего он прекратил движение в сторону Ормузского пролива и ушел в другом направлении. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло эти утверждения.

Кроме того, ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты из Ирана, а четвертая упала в море. В сообщении Минобороны страны, размещенном в понедельник в соцсети X, говорится, что силы ПВО страны противодействуют атакам со стороны Ирана, в которых применяются ракеты и дроны.

Также в прошлую пятницу американский президент заявил, что повысит размер пошлин на импорт легковых автомобилей и грузовиков из Евросоюза до 25%, поскольку ЕС, по его мнению, не соблюдает условия заключенной ранее торговой сделки с США. На этом фоне заметно подешевели акции BMW AG (-2,4%), Mercedes-Benz Group (-3,4%), Volkswagen (-2,8%), Porsche (-2,4%).

Котировки бумаг ведущих европейских нефтекомпаний не показали единой динамики. Капитализация Equinor выросла на 1,3%, тогда как рыночная стоимость TotalEnergies снизилась на 0,8%.

Лидерами снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции DVS (-7,6%), Deutsche Post (-7,3%) и Puma SE (-6,1%).

В число лидеров роста в сводном индексе вошли бумаги Nokia, подорожавшие на 7,4% на информации о том, что финская компания продала подразделение, занимающееся производством 5G-роутеров для домашних пользователей и корпоративных клиентов, американской Inseego.

Рыночная стоимость Thyssenkrupp снизилась на 1,8%. Германская промышленная группа сообщила в минувшие выходные о приостановке переговоров с индийской Jindal Steel International, проявившей интерес к ее сталелитейному бизнесу.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали продолжающийся рост деловой активности в промышленных секторах Германии, Франции и Италии. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе в ФРГ в апреле снизился до 51,4 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее, но остался выше отметки в 50 пунктов, что говорит об увеличении активности.

Промышленный PMI во Франции вырос до 52,8 пункта с мартовских 50 пунктов, в Италии - до максимальных с апреля 2022 года 52,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее. Испанский PMI в апреле поднялся до 51,7 пункта (48,7 пункта в марте), превысив отметку в 50 пунктов впервые с ноября.

