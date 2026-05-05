Уолл-стрит снизилась на возросших геополитических рисках

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на фоне усилившихся опасений по поводу нового витка эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть. В понедельник американские военные сообщили об успешном проходе через пролив двух судов под флагом США.

Однако уже в понедельник иранские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что иранские военные запустили две ракеты по американскому патрульному кораблю, проигнорировавшему их предупреждения. По данным СМИ, инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Ракеты попали в цель, после чего корабль прекратил движение в сторону Ормузского пролива и ушел в другом направлении. В то же время Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло эти заявления.

Кроме того, ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты, запущенные из Ирана, а четвертая упала в море. В сообщении Минобороны страны, размещенном в понедельник в соцсети X, говорится, что силы ПВО страны противодействуют атакам со стороны Ирана, в которых применяются ракеты и дроны.

Продолжение войны на Ближнем Востоке в Иране будет усиливать риски ускорения инфляции и замедления экономики, ограничивая возможности Федеральной резервной системы по предоставлению четких сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

На заседании в минувшую среду американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку без изменений, в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Трое голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), включая Кашкари, поддержали решение по ставке, но высказались против включения в текст итогового заявления "мягкого сигнала".

Также инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции GameStop подешевели на 10%, eBay Inc. - подорожали на 5,1%. Американская сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники направила предложение о покупке крупнейшего в мире интернет-аукциона за $55,5 млрд. GameStop намерена оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину - собственными акциями из расчета цены одной бумаги eBay в $125.

Цена бумаг Berkshire Hathaway опустилась на 1%, хотя инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета в первом квартале нарастила чистую прибыль более чем вдвое, операционную - на 18%. Инвестиционный убыток Berkshire сократился до $1,24 млрд с $5,04 млрд годом ранее.

Американский производитель продуктов питания Tyson Foods во втором квартале 2026 финансового года резко увеличил чистую прибыль и слабо повысил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогноза экспертов. Рыночная стоимость компании увеличилась на 8%.

Капитализация логистических компаний United Parcel Service Inc. и Fedex Corp. упала более чем на 9% на сообщении, что Amazon.com Inc. предоставит сторонним организациям доступ к своей логистической сети. Новый сервис Amazon Supply Chain Services позволит компаниям из различных отраслей, включая розничную торговлю, здравоохранение и промышленность, использовать инфраструктуру Amazon для перемещения, хранения и доставки всех грузов - от сырья до готовой продукции.

Акции Amazon подорожали на 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,13% и составил 48941,9 пункта.

Самое резкое снижение в индексе показали акции Home Depot Inc., Nike Inc. и Boeing Co., подешевевшие на 3,5%, 3% и 2,6% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,41% - до 7200,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,19% и завершил торги на уровне 25067,8 пункта.