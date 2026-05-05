Кровлю аэропорта Алма-Аты повредил ливень

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Терминал международного аэропорта Алма-Аты подтопил ливень, в здании повреждена крыша, руководству аэропорта объявлено дисциплинарное взыскание, сообщил комитет гражданской авиации (КГА) Минтранса Казахстана.

"Руководством Министерства транспорта проведено экстренное совещание с администрацией международного аэропорта Алма-Аты совместно с правоохранительными органами, касательно инцидента с подтоплением кровли терминала", - говорится в сообщении КГА.

Аэропорт привлечен к административной ответственности. Со своей стороны руководитель аэропорта объявил "дисциплинарное взыскание в отношении курирующего старшего вице-президента по техническим вопросам аэропорта Мехмета Гюзеля".

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

"В настоящее время усилены меры по устранению выявленных недостатков, все необходимые работы проводятся в оперативном режиме. Завершение работ и полное устранение причин подтоплений планируется в течение 6 месяцев", - уточнили в КГА.

Ливень в Алма-Ате случился 4 мая. В некоторых зонах терминала произошла протечка кровли, вода также подтопила прилегающую к аэропорту территорию. Пресс-служба предприятия сообщала, что на выполнение рейсов это не повлияло.