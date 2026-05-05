На заводе в казахстанском Усть-Каменогорске в результате взрыва погибли двое

Еще пять человек получили травмы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Усть-Каменогорске (административный центр Восточно-Казахстанской области) на заводе ТОО "Казцинк" произошел взрыв, пожар и частичное обрушение здания, погибли два человека и пятеро получили травмы, сообщила пресс-служба ТОО в соцсетях.

"Сегодня утром на территории Усть-Каменогорской металлургической площадки произошла нештатная ситуация. По предварительной информации, в ходе проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций. В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают экстренные службы, идут работы по ликвидации последствий случившегося. Пожар полностью потушили в 10:42 по местному времени, сообщало МЧС Казахстана.

"Создана специальная комиссия для проведения всесторонней и объективной проверки. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам расследования", - отмечается в сообщении.

Одновременно уполномоченные органы выясняют, как авария сказалась на окружающей среде.

"По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ", - заверили в компании.

Ранее сообщалось, что на заводе "Казцинка" произошел взрыв пылеулавливающего устройства с последующим возгоранием и частичным обрушением. МЧС предварительно сообщало о четырех пострадавших, СМИ - что пострадали не меньше девяти человек.

ТОО "Казцинк" - одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана, выполняет полный цикл работ по производству цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках начиная с добычи руды до выпуска рафинированного металла. Предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау.