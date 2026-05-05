Швеция создаст гражданскую службу внешней разведки

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Правительство Швеции создает гражданскую службу внешней разведки, сообщил во вторник национальный вещатель SVT.

"Правительство направило в Совет по законодательству предложение о создании нового агентства, которое будет называться Шведская служба внешней разведки, сокращенно Und. Идея заключается в том, чтобы собирать информацию о других странах и выявлять угрозы для Швеции в виде терроризма, кибератак и других угроз безопасности", - говорится в сообщении.

Предложение о создании гражданской службы внешней разведки было представлено в июне 2025 года в ходе расследования, которое возглавлял бывший премьер-министр Карл Бильдт. В нем отмечалось, что членство в НАТО, ужесточение ситуации с безопасностью и технологические разработки означают, что правительство не должно полагаться исключительно на военную разведку, но иметь и собственную.

"Новая служба внешней разведки возьмет на себя часть задач военной разведки и будет тесно сотрудничать с Вооруженными силами, FRA (Ведомство радиоэлектронной разведки и обеспечения информационной безопасности) и Шведской службой безопасности. Ожидается, что новая организация приведет к более четкому распределению задач и обязанностей, а также к лучшему освещению всей картины угроз", - сказал министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.

Ожидается, что агентство Und, начнет работу в конце года. Набор персонала уже начался.