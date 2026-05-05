ЕС усилит сотрудничество с Арменией в транспорте, энергетике и безопасности

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен углубить сотрудничество с Арменией, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Есть основные направления сотрудничества, по которым мы достигли договоренностей и подписали документы. Первое направление – это взаимосвязанность, основой которого является транспорт. Армения в силу своей географии имеет большой потенциал, чтобы связать Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией, и стать ключевым транспортным узлом", - сказала фон дер Ляйен на брифинге по итогам первого саммита Армения-ЕС в Ереване во вторник.

По ее словам, ЕС готов работать с Арменией для модернизации пограничных пунктов.

"Мы будем содействовать интеграции Армении в региональные транспортные сети, в том числе, Транскаспийский международный транспортный маршрут, который имеет стратегическое значение для ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что второе направление сотрудничества – энергетика, развитие солнечной энергетики, что поможет Армении диверсифицировать эту сферу. "ЕС будет стимулировать энергетическую безопасность Армении. Для строительства накопительных энергостанций ЕС инвестирует 25 млн евро", - сказала она.

Следующие направления, по словам фон дер Ляйен, это сфера информационных технологий, сотрудничество в сфере безопасности. "В рамках Европейского инструмента мира мы содействуем Вооруженным силам Армении, но Армения должна противостоять гибридным угрозам, информационным манипуляциям. Наше сотрудничество поможет вам противостоять этим угрозам", - сказала она.

Глава Европейской комиссии также заявила, что другим направлением сотрудничества является процесс либерализации визового режима между Арменией и ЕС. "Уже проведена большая работа, которую мы оцениваем положительно. Уверена, что мы это сделаем", - сказала она.

Со своей стороны председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Армения стала важным центром связи между Европой и Азией.

"Геополитическое положение Армении не изменилось, но вы радикально изменили условия в вашей стране. Вы продемонстрировали мужество и государственное мышление, поставив во главу угла мир и лучшее будущее для вашей страны", - сказал Кошта, обращаясь к премьеру Армении Николу Пашиняну.

"Стабильный и процветающий Южный Кавказ – это гарантия будущего Армении, и Европейский союз продолжит поддерживать региональный мир и процесс нормализации", - добавил он.

