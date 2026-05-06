Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи утром в среду прибыл в Пекин, где ожидаются его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, передает Press TV.

"Аракчи прибыл в Пекин во главе дипломатической делегации. В ходе визита он планирует провести переговоры со своим китайским коллегой касательно двусторонних отношений, а также событий в регионе и мире", - сообщает телеканал.

Ранее о планируемой поездке министра в Китай сообщил МИД Ирана, подчеркнув, что "Аракчи продолжает дипломатические консультации с разными странами".

В конце апреля глава иранского МИД совершил международное турне: сначала он посетил Пакистан, затем Оман и РФ.

Аббас Аракчи Ван И Иран Китай
