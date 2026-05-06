Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Третий по счету американский ракетный эсминец - USS Rafael Peralta - в рамках миссии "Свобода", пройдя Ормузский пролив, вошел в акваторию Персидского залива, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на официальные лица.

По их данным, все три корабля ВМС США, включая эсминцы USS Truxtun и USS Mason, в настоящее время находятся в районе к западу от Ормузского пролива в ожидании дальнейших указаний.

По словам чиновников, они являются частью многоуровневой системы обороны, включающей боевые корабли, боевую авиацию и средства ПВО, для защиты любых коммерческих судов, пытающихся выйти из Персидского залива через пролив.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), эсминцы USS Truxtun и USS Mason в понедельник во время прохождения через Ормуз под прикрытием истребителей и вертолетов были атакованы иранскими силами с применением ракет, беспилотников и быстроходных катеров. Военные чиновники указали, что оборонительные средства кораблей, усиленные поддержкой с воздуха, позволили успешно перехватить или сдержать каждую приближающуюся угрозу. Они добавили, что ни один из примененных боеприпасов не достиг кораблей, а два иранских катера были потоплены.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что миссия "Свобода" по сопровождению торговых судов через Ормузский пролив, начавшаяся в понедельник, приостанавливается на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.