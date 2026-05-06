Поиск

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Третий по счету американский ракетный эсминец - USS Rafael Peralta - в рамках миссии "Свобода", пройдя Ормузский пролив, вошел в акваторию Персидского залива, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на официальные лица.

В миреГоссекретарь США заявил об оборонительном характере операции в Ормузском проливеЧитать подробнее

По их данным, все три корабля ВМС США, включая эсминцы USS Truxtun и USS Mason, в настоящее время находятся в районе к западу от Ормузского пролива в ожидании дальнейших указаний.

По словам чиновников, они являются частью многоуровневой системы обороны, включающей боевые корабли, боевую авиацию и средства ПВО, для защиты любых коммерческих судов, пытающихся выйти из Персидского залива через пролив.

В миреИран запустил новый порядок прохождения через Ормузский проливИран запустил новый порядок прохождения через Ормузский проливЧитать подробнее

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), эсминцы USS Truxtun и USS Mason в понедельник во время прохождения через Ормуз под прикрытием истребителей и вертолетов были атакованы иранскими силами с применением ракет, беспилотников и быстроходных катеров. Военные чиновники указали, что оборонительные средства кораблей, усиленные поддержкой с воздуха, позволили успешно перехватить или сдержать каждую приближающуюся угрозу. Они добавили, что ни один из примененных боеприпасов не достиг кораблей, а два иранских катера были потоплены.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что миссия "Свобода" по сопровождению торговых судов через Ормузский пролив, начавшаяся в понедельник, приостанавливается на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США USS Rafael Peralta Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

 Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И

Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

 Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

 Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу

Госсекретарь США заявил об оборонительном характере операции в Ормузском проливе

Иран запустил новый порядок прохождения через Ормузский пролив

 Иран запустил новый порядок прохождения через Ормузский пролив

Что произошло за день: вторник, 5 мая

Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

 Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2074 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9262 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов