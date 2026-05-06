В Иране заявили, что меморандум о завершении конфликта с США отражает лишь желания Вашингтона

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, о котором ранее сообщил портал Axios, скорее выражает позицию Вашингтона, а не реальное положение дел, заявил в среду спикер комитета по внешней политике и нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Резаи.

"Текст, представленный Axios - это список пожеланий американцев. Они не получат ничего из того по итогам проигрываемой ими войны, чего они не получили на переговорах", - написал Резаи в соцсети X.

Он отметил, что Тегеран сохраняет бдительность, и если США не пойдут на уступки, или если Вашингтон и его союзники решатся на эскалацию ситуации, то Иран даст ответ.

В среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что переговорщики из США считают, будто приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Axios подчеркивает, что многие положения из меморандума будут выполнены только при условии заключения на более позднем этапе всеобъемлющего соглашения США с Ираном. Портал отмечает, что само согласование меморандума не будет гарантировать, что стороны не возобновят конфронтацию в случае провала дальнейших консультаций.

Меморандум, в случае одобрения в нынешнем виде, будет предусматривать мораторий на обогащение урана в Иране, согласие США на отмену в дальнейшем санкций и на возвращение замороженных иранских активов.

По словам источников, вероятный мораторий на обогащение урана будет длиться 12-15 лет; США в начале предлагали срок в 20 лет, Иран - в пять. США при этом хотят, чтобы в случае нарушения моратория Ираном срок его действия увеличился. После его конца Иран может обогащать уран до уровня в 3,67%.

Также, по плану, Иран обязуется никогда не добиваться создания ядерного оружия, откажется от возможного военного измерения ядерной программы, обещает не вести ядерную активность под землей. Вместе с тем Иран согласится на расширенные инспекции объектов, в том числе от ООН. В свою очередь США дадут обязательства постепенно отменить санкции и разморозить иранские активы по всему миру.

Два источника заверили портал, что Иран даст согласие на вывоз обогащенного урана из страны; один источник утверждал, что обсуждается передача ядерных материалов США.