Польша вчетверо увеличила финансирование строительства укреплений на границе с РФ и Белоруссией

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Финансирование линии обороны Tarcza Wschod ("Восточный щит") на границе с Россией и Белоруссией увеличено более чем в 4 раза от начальных планов и достигнет 10 млрд евро. Об этом заявил в среду госсекретарь министерства национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

"Мы увеличили финансирование проекта "Восточный щит" до 10 миллиардов евро", - сказал Томчик, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее стоимость проекта оценивалась в 10 млрд злотых (2,4 млрд евро в эквиваленте).

Также госсекретарь Минобороны Польши заявил, что "к концу этого года будет обеспечена безопасность 200 км границы".

Польско-российский участок границы имеет протяженность порядка 200 км, польско-белорусский – около 400 км.

Проект Tarcza Wschod предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе Польши с Россией и Белоруссией. Завершение строительства запланировано на 2028 год.