Поиск

CNN сообщил о попытках Нетаньяху узнать детали плана США по Ирану

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщат CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Нетаньяху хочет получить новую информацию о состоянии переговоров и понять, какие условия сейчас обсуждаются. Один из собеседников телеканала сказал, что "Израиль обеспокоен возможными уступками США в последний момент, направленными на достижение соглашения о прекращении войны с Ираном".

Пока неясно, с кем именно из администрации США говорил Нетаньяху. Американский чиновник сказал CNN, что подобное общение Нетаньяху с администрацией США носит регулярный характер.

"Израиль особенно обеспокоен возможной отменой экономических санкций против Ирана и настаивает на введении ограничений в отношении сети связанных с Ираном группировок, а также его программы баллистических ракет, - сказал источник CNN. - Израиль хочет убедиться, что любое соглашение сохранит за израильскими военными свободу действий против региональных угроз".

США и Иран приближаются к соглашению о прекращении войны, однако представители администрации США предупредили CNN, что ранее переговоры с Ираном уже срывались в последний момент.

Во вторник Белый дом получил позитивные сигналы от пакистанских посредников о том, что иранская сторона все более склоняется к компромиссу, сообщили CNN два представителя администрации, в то же время выразив скептическое отношение по поводу оптимизма Пакистана.

По информации источников, президент США Дональд Трамп, "похоже, упрощает вопросы в мирных переговорах, чтобы умеренные силы в иранских властях могли вернуться за стол переговоров". "Цель - отложить более сложные вопросы на более поздний этап", - передает телеканал.

Точные детали плана урегулирования пока неизвестны, однако осведомленный источник CNN сообщил, что он будет включать обсуждение моратория на обогащение урана на срок более 10 лет. Предыдущее предложение США предусматривало срок в 20 лет.

План также требует, чтобы Иран вывез из страны имеющиеся запасы высокообогащенного урана, однако детали все еще обсуждаются.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер основатель CNN Тед Тернер

 Умер основатель CNN Тед Тернер

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

 В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Шеф Пентагона представит в Конгрессе полные данные о расходах на операцию в Иране

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

 Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2087 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9269 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов