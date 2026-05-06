CNN сообщил о попытках Нетаньяху узнать детали плана США по Ирану

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщат CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Нетаньяху хочет получить новую информацию о состоянии переговоров и понять, какие условия сейчас обсуждаются. Один из собеседников телеканала сказал, что "Израиль обеспокоен возможными уступками США в последний момент, направленными на достижение соглашения о прекращении войны с Ираном".

Пока неясно, с кем именно из администрации США говорил Нетаньяху. Американский чиновник сказал CNN, что подобное общение Нетаньяху с администрацией США носит регулярный характер.

"Израиль особенно обеспокоен возможной отменой экономических санкций против Ирана и настаивает на введении ограничений в отношении сети связанных с Ираном группировок, а также его программы баллистических ракет, - сказал источник CNN. - Израиль хочет убедиться, что любое соглашение сохранит за израильскими военными свободу действий против региональных угроз".

США и Иран приближаются к соглашению о прекращении войны, однако представители администрации США предупредили CNN, что ранее переговоры с Ираном уже срывались в последний момент.

Во вторник Белый дом получил позитивные сигналы от пакистанских посредников о том, что иранская сторона все более склоняется к компромиссу, сообщили CNN два представителя администрации, в то же время выразив скептическое отношение по поводу оптимизма Пакистана.

По информации источников, президент США Дональд Трамп, "похоже, упрощает вопросы в мирных переговорах, чтобы умеренные силы в иранских властях могли вернуться за стол переговоров". "Цель - отложить более сложные вопросы на более поздний этап", - передает телеканал.

Точные детали плана урегулирования пока неизвестны, однако осведомленный источник CNN сообщил, что он будет включать обсуждение моратория на обогащение урана на срок более 10 лет. Предыдущее предложение США предусматривало срок в 20 лет.

План также требует, чтобы Иран вывез из страны имеющиеся запасы высокообогащенного урана, однако детали все еще обсуждаются.