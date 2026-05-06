В Париже подтвердили готовность Франции и Великобритании сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Морская коалиция во главе с Францией и Великобританией готова сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если Иран согласится с предложением США о прекращении войны, передает в среду Bloomberg со ссылкой на французского чиновника.

Представитель канцелярии французского президента, общавшийся c журналистами на условиях анонимности, подтвердил сообщение министерства вооруженных сил Франции о направлении авианосца "Шарль де Голль" в Красное море, подчеркнув, что этот шаг призван показать готовность коалиции обеспечить безопасность пролива.

По информации агентства, собеседник СМИ сообщил, что президент Эммануэль Макрон провел переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, и Франция настаивает на своей позиции, что она не является стороной войны.

Французский телеканал BFMTV со ссылкой на тот же источник отмечает, что речь идет о "чисто оборонительной" миссии и что коалиция сохранит нейтралитет.

При этом в Елисейском дворце уточнили, что операция будет возможна только в том случае, если Иран обязуется участвовать в переговорах.

В Париже также считают, что США и Иран должны отделить вопрос морского судоходства в Ормузском проливе от остальных вопросов переговоров.

