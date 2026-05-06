Трамп заявил о непреодолимом превосходстве в космосе США над Россией и КНР

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил в Белом доме, что Космические силы США имеют самый серьезный потенциал в мире и превосходят в том числе силы России и Китая.

"Наши Космические силы - теперь ведущие по сравнению с другими странами - Китаем, Россией (...). Мы настолько сильно превосходим всех в космосе, что нас никогда не догонят", - сказал он.

По его словам, раньше США, наоборот, отставали от России и КНР в космосе, но после создания в 2019 году Космических сил как отдельного вида войск ситуация изменилась.