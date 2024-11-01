В США назвали угрозой развитие Китаем и Россией военного потенциала в космосе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Быстрое развитие Китаем военных систем космического базирования, а также аналогичные программы России серьезно беспокоят американских военных, заявил Politico командующий Космических сил США генерал Бредли Ченс Зальцман.

"Скорость, с которой Китай вводит в строй средства борьбы со спутниками, ошеломляет", - сказал он.

"Масштаб угроз со стороны Китая, их разнообразие являются особенным вызовом. Однако Россия тоже очень умелая космическая держава, она делает массированные инвестиции в противоспутниковое оружие", - отметил генерал.

По его словам, часто обращают внимание на приписываемые России разработки ядерного оружия для космоса, особенно когда речь о европейской безопасности, однако более существенный вызов представляет Китай. Он напомнил, что КНР выводит на орбиту сотни спутников.

Politico напоминает, что в этом финансовом году бюджет Космических сил США составляет $29 млрд - выше, чем у NASA с $27,2 млрд, у Европейского космического агентства и стран ЕС. Тем не менее, Франция, ФРГ, Британия создали собственные версии космического командования. В Вашингтоне считают эти шаги конструктивными для укрепления военных союзов западных стран. Ранее Зальцман пригласил на пост помощника экс-главу космического командования Британии Пола Годфри для развития международного сотрудничества.

В 2015 году в рамках военной реформы в КНР появились Силы стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая. Они подразделяются на космические войска и кибервойска, в их ответственность входит в том числе управление спутниковой группировкой, противоспутниковая и отчасти противоракетная оборона.

США в 2019 году создали Космические войска, которые отвечают за военные операции в космическом пространстве.