Поиск

В КНДР подтвердили неизменность статуса ядерного государства

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - КНДР не связана Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из которого вышла, ядерный статус и обязательства по нераспространению ЯО регламентирован конституцией и законом, сообщил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, его заявление публикует в четверг ЦТАК.

"Статус КНДР как ядерного государства не изменяется риторическим утверждением внешних сил или их односторонним желанием. Еще раз уточняю, что КНДР ни в коем случае не связана ДНЯО", - подчеркнул Ким Сон.

Он отметил, что на XI Конференции по ДНЯО, которая сейчас проходит в штаб-квартире ООН, "США и некоторые их сателлиты нарушают атмосферу конференции, безосновательно придираясь к нынешнему статусу КНДР - ядерного государства, не включенного в договор, и ее пользованию суверенными правами".

Постпред напомнил, что в Конституции КНДР зафиксирован правовой статус ядерного государства, а миссия ядерных вооруженных сил, принцип использования ЯО и обязательства по его нераспространению прописаны в законе о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил.

Он заверил, что страна будет оставаться верна этим документам, "чтобы внести активный вклад в усилия международного сообщества для обеспечения глобального мира, безопасности и стратегической стабильности".

"США, прежде чем требовать соблюдение обязательств по договору у КНДР, законно вышедшей из ДНЯО десятки лет назад, должны ответить, применяется ли такой стандарт в исполнении обязательств по разным международным договорам и конвенциям международных организаций, из которых они вышли", - подчеркнул постпред.

КНДР ДНЯО Пхеньян США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

 Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

 Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и возможном заключении сделки

Спикер иранского парламента заявил о попытках США заставить Иран капитулировать

Умер основатель CNN Тед Тернер

 Умер основатель CNN Тед Тернер

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

 В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2095 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов