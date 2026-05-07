В КНДР подтвердили неизменность статуса ядерного государства

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - КНДР не связана Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из которого вышла, ядерный статус и обязательства по нераспространению ЯО регламентирован конституцией и законом, сообщил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, его заявление публикует в четверг ЦТАК.

"Статус КНДР как ядерного государства не изменяется риторическим утверждением внешних сил или их односторонним желанием. Еще раз уточняю, что КНДР ни в коем случае не связана ДНЯО", - подчеркнул Ким Сон.

Он отметил, что на XI Конференции по ДНЯО, которая сейчас проходит в штаб-квартире ООН, "США и некоторые их сателлиты нарушают атмосферу конференции, безосновательно придираясь к нынешнему статусу КНДР - ядерного государства, не включенного в договор, и ее пользованию суверенными правами".

Постпред напомнил, что в Конституции КНДР зафиксирован правовой статус ядерного государства, а миссия ядерных вооруженных сил, принцип использования ЯО и обязательства по его нераспространению прописаны в законе о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил.

Он заверил, что страна будет оставаться верна этим документам, "чтобы внести активный вклад в усилия международного сообщества для обеспечения глобального мира, безопасности и стратегической стабильности".

"США, прежде чем требовать соблюдение обязательств по договору у КНДР, законно вышедшей из ДНЯО десятки лет назад, должны ответить, применяется ли такой стандарт в исполнении обязательств по разным международным договорам и конвенциям международных организаций, из которых они вышли", - подчеркнул постпред.