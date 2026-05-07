Европейские фондовые индексы выросли более чем на 2% на новостях с Ближнего Востока

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы закрылись значительным ростом в среду на признаках деэскалации ближневосточного конфликта.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 2,22% - до 623,25 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 2,15%, германский DAX - 2,12%, французский CAC 40 - 2,94%, итальянский FTSE MIB - 2,35%, испанский IBEX 35 - 2,47%.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. По словам источников, ядерную проблему предполагается решать на более позднем этапе.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном до визита американского лидера в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

Между тем в среду стало известно, что финальное значение апрельского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг еврозоны, рассчитываемого HCOB и S&P Global, составило минимальные с февраля 2021 года 47,6 пункта по сравнению с 50,2 пункта в марте.

Сводный PMI еврозоны снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта месяцем ранее и впервые за 16 месяцев опустился ниже отметки 50 пунктов, что говорит об ослаблении деловой активности.

В Германии сводный индикатор в прошлом месяце опустился до 48,4 с 51,9 пункта, во Франции - до 47,6 с 48,8 пункта, в Испании - до 48,7 с 52,4 пункта. В Италии индикатор повысился до 50,5 пункта с 49,2, в Великобритании - до 52,6 с 50,3 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали бумаги ювелирной компании Pandora, подскочившие на 14,3%. Ее выручка за первые три месяца текущего года превзошла ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Continental увеличилась на 9%. Консолидированные продажи производителя автокомпонентов в первом квартале упали на 10,4%, однако превысили прогнозы рынка. При этом чистая прибыль компании выросла почти втрое.

Бумаги фармацевтической Novo Nordisk подорожали на 2,5%. Компания в минувшем квартале нарастила чистую прибыль в 1,7 раза, а ее скорректированная EBIT оказалась лучше оценок экспертов.

Стоимость акций германского химического и фармацевтического концерна Bayer выросла на 1,6% после сообщения, что он покупает американскую биофармацевтическую Perfuse Therapeutics за сумму до $2,45 млрд.

Капитализация BMW AG повысилась на 5,4%, несмотря на слабые квартальные результаты. Германский автоконцерн в январе-марте значительно сократил чистую прибыль и выручку.

Британский производитель алкоголя Diageo Plc в третьем квартале 2026 финансового года увеличил выручку на 2,3%, при этом показатель оказался лучше ожиданий экспертов. Его котировки выросли на 6,3%.

Акции Deutsche Lufthansa поднялись в цене также на 6,3%. Авиакомпания в первом квартале сократила чистый убыток на 25% и увеличила выручку.

Норвежская Equinor ASA потеряла 8,7% рыночной стоимости, несмотря на сильные квартальные показатели. Нефтегазовая компания в январе-марте увеличила чистую прибыль на 18%, добычу - на 9%.

Снижение цен на нефть оказало давление и на другие компании нефтегазового сектора. Капитализация BP Plc просела на 3,7%, Shell - на 3,1%, TotalEnergies - на 3,2%, Eni - на 4,2%.