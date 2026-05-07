Фондовые индексы США выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам.

Поддержку мировым рынкам оказало сообщение портала Axios о том, что США и Иран близки к заключению соглашения, которое позволит остановить войну.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что считает "крайне неопределенными" перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он считает более высоким риск ускорения инфляции в Штатах в условиях геополитической напряженности, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда.

Данные аналитической компании ADP, опубликованные 6 мая, показали максимальный с января 2025 года рост числа рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 109 тыс., тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 99 тыс. Опубликованная статистика указывает на стабильность рынка, что позволяет Федрезерву не спешить со снижением базовой ставки в условиях устойчивой инфляции.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Walt Disney Co., подорожавшие на 7,5% благодаря хорошей отчетности компании. Ее скорректированная прибыль и выручка во втором финансовом квартале превзошли ожидания рынка.

Сильные квартальные результаты и прогнозы Advanced Micro Devices (AMD) привели к подъему цены бумаг компании на 18,6% и поддержали акции других чип-мейкеров.

Рыночная стоимость Intel Corp. увеличилась на 4,5%, Micron Technology - на 4,1%.

Капитализация Nvidia Corp. выросла на 5,8%. Компания заключила долгосрочное партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning Inc., в рамках которого инвестирует $500 млн в строительство трех новых заводов в штатах Северная Каролина и Техас, где будет выпускаться оптоволокно для центров обработки данных.

Цена акций Corning подскочила на 12%.

Стоимость бумаг Uber Technologies Inc. поднялась на 8,5%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила выручку в первом квартале 2026 года на 14% благодаря росту объема заказов. Прогнозы Uber на текущий квартал превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций CVS Health Corp., Kraft Heinz Co. и Marriott International, квартальные результаты которых оказались лучше ожиданий рынка, увеличились на 7,7%, 2,4% и 1,3% соответственно.

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones стали бумаги Chevron Corp. (-3,9%). Кроме того, заметно подешевели акции Salesforce Inc. (-3,1%), Cisco Systems Inc. (-2,8%), International Business Machines Corp. (-1,4%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 1,24% - до 49910,59 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,46% - до 7365,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,02%, составив 25838,94 пункта.

