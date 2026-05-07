Австралия в марте зафиксировала дефицит внешней торговли товарами впервые с декабря 2017 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Австралия неожиданно завершила март с отрицательным сальдо внешней торговли товарами.

Дефицит в позапрошлом месяце составил 1,84 млрд австралийских долларов ($1,33 млрд) по сравнению с пересмотренным в сторону уменьшения профицитом в 5,03 млрд долларов месяцем ранее, сообщило в четверг Австралийское бюро статистики (ABS).

Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали в марте профицита на уровне 4,25 млрд долларов.

Последний раз Австралия фиксировала отрицательное сальдо внешней торговли товарами в декабре 2017 года.

Экспорт товаров в позапрошлом месяце сократился на 2,7% в помесячном сравнении и составил 43,93 млрд долларов. В феврале он вырос на пересмотренные вниз 4,2%.

Поставки немонетарного золота, в частности, из-за падения мировых цен на этот металл уменьшились в марте на 6,1% до 7,42 млрд долларов.

Импорт товаров, напротив, подскочил на 14,1% и достиг рекордных 45,77 млрд долларов после спада на пересмотренные в сторону уменьшения 2,7% месяцем ранее.

Закупки средств производства взлетели на 36,8% до 12,68 млрд долларов. Импорт техники для автоматизированной обработки данных увеличился втрое на фоне активных инвестиций в дата-центры.