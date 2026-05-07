Ван И в преддверии визита Трампа заявил о стабильных отношениях Китая и США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Китайской и американской сторонам удается сохранять стабильные отношения, несмотря на сложности, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И во время встречи с членами Конгресса США.

"За последний год отношения США и Китая прошли через многие перипетии и случаи дестабилизации, но у нас по-прежнему получается сохранять, в целом, стабильность", - цитирует Associated Press министра иностранных дел КНР.

Ван И выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Дональду Трампу за "помощь в определении направления двусторонних отношений в важнейшие моменты".

В американской делегации конгрессменов в свою очередь выразили нацеленность на деэскалацию напряженности в отношениях и на взаимное уважение.

"Я искренне считаю, что мы хотим деэскалации, а не разъединения. Мы хотим стабильности, мы хотим взаимного уважения", - сказал сенатор США от Республиканской партии Стив Дэйнс.

Встреча главы МИД Китая и американской делегации конгрессменов состоялась в преддверии визита Трампа в КНР. Ожидается, что президент США посетит Китай 14-15 мая.