В Китае двух бывших министров обороны приговорили к смертной казни за коррупцию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двух бывших министров обороны КНР приговорили в четверг к смертной казни по делу о коррупции, сообщают государственные китайские СМИ.

Военный трибунал вынес соответствующее постановление в отношении Вэя Фэнхэ и Ли Шанфу. Их признали виновными в получении взяток.

Отмечается, что суд согласился на двухлетнюю отсрочку исполнения приговора.

Китайские СМИ поясняют, что смертная казнь с отсрочкой в Китае часто заменяется на пожизненное заключение, если осужденный не совершает преступления за время отсрочки.

Вэй Фэнхэ занимал пост главы Минобороны КНР с 2018 по 2023 год. После него военное ведомство возглавил Ли Шанфу, на этой должности он проработал менее года. Они были исключены из Коммунистической партии в 2024 году.