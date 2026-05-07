Morgan Stanley считает, что роботы-гуманоиды увеличат Китаю долю в мировом производстве до 16,5% к 2030 году

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Раннее лидерство и инвестиции Китая в сфере разработки человекоподобных роботов поддержат следующую фазу его производственного и экспортного доминирования на мировой арене, говорится в новом исследовании Morgan Stanley.

Доля КНР в мировой обрабатывающей промышленности к 2030 году вырастет до 16,5% с сегодняшних 15%, прогнозирует команда азиатских экономистов инвестбанка, которую возглавляет Четан Ахья.

"У Китая уже есть опыт раннего выявления особенно перспективных зон роста и планирования на будущее, - пишет Ахья и приводит в пример китайских производителей электромобилей и аккумуляторов. - Отрасль робототехники идет по похожему пути".

За последние пару лет робототехника вышла из лабораторий в реальный мир, и КНР выстраивает цепочку поставок в сфере антропоморфных роботов, как она делала это с электромобилями, отмечает Bloomberg.

Роботов-гуманоидов уже внедряют китайские технопарки, заводы и университеты. Morgan Stanley также указывает на активизацию госзакупок, что создает возможности для еще более широкого применения.

Китайские СМИ почти каждую неделю сообщают о новых достижениях в разработке таких роботов. Недавно акции робототехнических компаний подскочили на новостях о том, что один из них примерно на 7 минут побил человеческий рекорд полумарафона, преодолев его за 50 минут 26 секунд.