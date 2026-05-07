В Грузии полицейские задержаны по подозрению в физической расправе над оппозиционерами

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пятеро бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов задержаны по обвинению в превышении служебных полномочий во время разгона митингов оппозиции в Тбилиси в 2024 году, сообщил в четверг генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

"Следствием установлено, что задержанные физически расправились с оппозиционерами Звиадом Маисашвили, Леваном Хабеишвили и журналистом Гурамом Рогава, осуществлявшим во время нападения представителей силовых структур свои профессиональные обязанности", - сказал Гваракидзе на брифинге.

По его словам, генпрокуратура в четверг обратится в суд с ходатайством о предварительном заключении всех задержанных.